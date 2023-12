Liga : le FC Barcelone se relance en gagnant péniblement contre Almería

Pour la dernière à domicile de l’année 2023, le FC Barcelone, troisième mais largué dans la course au trône de leader derrière le Real Madrid et Gérone, se devait de se relancer devant son public contre la lanterne rouge, Almería, pour le compte de la 18e journée de la Liga. Le technicien catalan, Xavi Hernandez, devait faire son onze de départ sans Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong et Pedri, tous pensionnaires de l’infirmerie et remplacés respectivement par Iñaki Peña, Fermin Lopez et le capitaine numéro 1, Sergi Roberto. Le début de la rencontre était clairement à mettre au crédit des locaux, qui mettaient très vite le pied sur le ballon. Il fallait une grosse parade de Luis Maximiano sur la tête de Sergi Roberto, profitant d’un marquage laxiste des Andalous sur corner (7e). Le Portugais était également présent pour capter la frappe du gauche de son compatriote adverse João Cancelo (11e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le latéral droit blaugrana venait sauver les siens sur la tentative de Largie Ramazani (13e). Le but venait finalement du Brésilien Raphinha, en renard des surfaces au premier poteau à la suite d’un coup de casque de Ronald Araujo claqué par Maximilano (1-0, 33e). L’international auriverde inscrivait sa première réalisation depuis le 26 septembre dernier à Majorque (2-2). L’addition avait failli être plus salée pour les bons derniers de la Liga mais leur gardien Maximiano, à la suite d’une relance hasardeuse de sa défense, sortait une magnifique horizontale sur le tir à bout portant de Lewandowski (36e). Parfait pour garder les siens dans le match puisqu’à la suite d’une passe en profondeur de l’ancien Madrilène Sergio Arribas, Léo Baptistão était lancé en face-à-face avec Iñaki Peña, qu’il battait d’un joli piqué dans la surface (1-1, 41e).

À lire

Gérone veut piocher dans la réserve du Barça

Le Barça s’en sort bien

Au retour des vestiaires, Xavi prenait une décision radicale pour animer son couloir gauche avec la sortie de João Félix, remplacé par Ferran Torres. Et très vite, celui qu’on surnomme "El Tiburón" se montrait à son avantage dans le camp adverse, sans pour autant avoir plus de justesse que son compère sorti (48e, 49e). Lewandowski avait encore d’autres occasions d’ouvrir son compteur but dans ce match, tenu en échec à deux reprises par le dernier rempart d’Almería (53e, 63e). Un penalty était sujet à discussion avant l’heure de jeu en raison de la poussette de Ramazani sur Cancelo à droite de la zone de vérité almeriense, mais l’arbitre ne bronchait pas (59e). Quelques instants plus tard sur un corner polémique, Roberto coupait le ballon sortant de Raphinha et ainsi redonnait l’avantage aux locaux (2-1, 60e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Barcelone 38 18 13 11 5 2 34 21 20 Almería 5 18 -23 0 5 13 19 42

Néanmoins, le Barça savait se saboter dans une rencontre pourtant abordable sur le papier : sur un coup franc lointain, Peña, géné par Araujo, ratait sa sortie aérienne pour laisser Edgar Gonzalez pousser le ballon dans le but vide (2-2, 71e). Pas de quoi décourager les ouailles de l’ex-numéro 6 blaugrana, qui continuaient de pousser pour retrouver enfin le goût de la victoire, la dernière datant du début du mois. Peu en réussite face au but, RL9 se muait en passeur d’une belle offrande vers Sergi Roberto, glissant le ballon entre les jambes de Maximiano pour s’offrir un doublé (3-2, 83e). Comme pour se racheter après sa sortie ratée, Peña réalisait une parade réflexe pour garder l’avantage d’un but (87e). Après 5 minutes de temps additionnel, le Barça gagne enfin en championnat après trois matches sans succès toutes compétitions confondues pour remettre la pression au Real et à Gérone au classement. Almería reste lanterne rouge avec neuf points de retard sur Cadix, qui a encore un match à jouer en 2023.