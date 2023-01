Coupe de France : Marseille, trop puissant

La suite après cette publicité

À chaque fois, c’est le même scénario. Depuis la reprise du foot en France, le 28 décembre dernier, l’Olympique de Marseille joue, l’Olympique de Marseille gagne. Et ce n’est pas la venue du Stade Rennais, adversaire supposé le plus fort de ladite reprise, qui a changé quelque chose. Alors oui, les Phocéens ont souffert, notamment en fin de match, mais ils l’ont encore emporté.

Pour ce seizième de finale, il manquait du monde. Clauss notamment coté OM, Terrier et Kalimuendo coté Rennais. On a aperçu, une première période similaire aux matches précédents et les Bretons pouvaient s’estimer heureux de ne pas être menés par deux buts au bout de 20 minutes de jeu. Mais ni Malinovskyi, qui trouvait le poteau sur coup franc, ni Sanchez, dont la tête manquait de puissance, n’arrivaient à faire trembler les filets.

Il a fallu attendre un exploit du meilleur joueur de l’OM ces derniers temps pour débloquer le score : Jordan Veretout. Le milieu de terrain giclait dans les pieds adverses, récupérait le cuir, prenait de vitesse Majer avant de centrer au second poteau pour un Guendouzi qui finissait extrêmement bien. L’OM menait 1-0 et n’allait pas être rejoint.

« On est toujours sûrs de nous. Avec ce qu’on propose depuis quelques matches, il faut être conscients de nos qualités. C’est sûr que ça rappelle des mauvais souvenirs quand on domine, mais qu’on n’arrive pas à marquer. On connaissait la qualité de Rennes et on savait qu’il fallait se mettre à l’abri. On a réussi à gagner ce soir, c’était l’objectif, c’est un match de coupe. On est très content d’être en huitièmes », expliquait Valentin Rongier en zone mixte. Qui peut battre cet OM ? Monaco essayera, en tout cas, le week-end prochain…