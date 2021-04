Serie A : Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku sanctionnés d'une amende après leur altercation

C'est une scène et des images qui avaient fait le tour de la planète football. Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, tête contre tête après une altercation lors des quarts de finale de la coupe d'Italie le 26 janvier dernier entre l'AC Milan et l'Inter Milan (victoire 2-1 des partenaires du belge). L'ancien buteur du PSG, qui avait lui finalement été expulsé en seconde période, avait même été un temps accusé de racisme alors que des noms d'oiseaux avaient fusé entre les deux grands gaillards.

La fédération italienne s'est entre temps saisie de l'affaire début février et a communiqué son verdict ce lundi soir. Zlatan Ibrahimovic écope d'une amende de 4 000€ alors que Romelu Lukaku est lui sanctionné d'une amende de 3 000€, le tout pour « comportement antisportif avec des phrases provoquantes ». Mais ce n'est pas tout puisque l'AC Milan (2 000€) et l'Inter Milan (1 250€), dont la « responsabilité objective » a été retenue, sont eux aussi sanctionnés dans cette affaire où un accord a été conclu entre les principaux protagonistes. Les deux clubs ennemis avaient déjà sanctionné en interne le Suédois et le Belge à des amendes reversées à des associations caritatives.