Real Madrid : Vinicius Jr n’est plus intouchable

Le Real Madrid implose en coulisses. En effet, la Casa Blanca vacille à tous les étages. Ce mardi, Relevo a expliqué que Florentino Pérez était critiqué par les supporters par rapport au mercato et ses relations un peu trop amicales avec le FC Barcelone. Carlo Ancelotti, lui, ne fait plus l’unanimité au club ainsi que dans son vestiaire. En ce qui concerne les joueurs, il y a aussi des choses à dire. Relevo indique que la direction comme le staff jugent les performances de l’équipe et surtout de leurs stars en deçà du niveau attendu et espéré.

Le média ibérique précise d’ailleurs que plusieurs éléments du groupe doutent réellement de pouvoir atteindre le niveau exigé par la Casa Blanca. D’autres joueurs, eux, n’ont pas oublié Toni Kroos, qui manque trop selon eux à la formation merengue. Cela permet de comprendre un peu plus l’ambiance et la tension régnant au sein du Real Madrid. Et les dernières informations publiées par AS vont dans ce sens. En effet, le média ibérique explique que Vinicius Jr et son entourage ont été très surpris par sa sortie à la 76e minute de jeu face au FC Barcelone le week-end dernier en Supercoupe d’Espagne à Djeddah.

Vini Jr ne se sent plus intouchable

Ils estiment que c’est quelque chose d’inhabituel et cela les a alertés. Idem du côté de la direction, qui n’a pas compris pourquoi le Brésilien avait été remplacé alors que Madrid était derrière au score. Il faut dire qu’habituellement, l’international auriverde termine les rencontres. AS précise qu’il n’a été remplacé qu’à 8 reprises et qu’à chaque fois son équipe menait quand il était remplacé, à part contre Majorque et Las Palmas où les deux formations étaient à égalité. Vini Jr n’a pas forcément été très à son aise, au contraire d’un Kylian Mbappé plutôt bon. Les rôles se sont un peu inversés puisque le Français, qui a longtemps été dans l’ombre du Brésilien cette saison, est en train de prendre toute la lumière. Il a été le seul joueur à la hauteur selon Ancelotti lors du Clasico.

Une rencontre qui reste dans un coin de la tête de Vinicius Jr et de ses proches qui estiment que ce changement en plein désastre lors du choc face au Barça a introduit une certaine tension entre le Brésilien et le club. AS ajoute que le footballeur de 24 ans sent bien qu’il n’est plus intouchable. Il faut aussi se rappeler que l’Arabie saoudite pousse en coulisses pour le recruter. Jusqu’à présent, les Madrilènes ont fermé la porte. De son côté, le clan Vini Jr l’a entrouverte. Nul doute que si la situation venait à se reproduire, l’entourage du Brésilien se poserait la question d’un possible départ. Pour le moment, il n’en est pas question, d’autant que Vinicius Jr est lié aux Merengues jusqu’en juin 2028.