Real Madrid : le vestiaire n’en peut plus de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid est considéré, par beaucoup, comme étant le meilleur club du monde. Malgré ce statut, l’écurie présidée par Florentino Pérez n’échappe pas à la crise. Cette saison, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu enchaînent les turbulences sur le terrain comme en interne. Lors de la première partie de l’exercice 2024-25, les mauvais résultats de la formation madrilène ainsi que le jeu proposé ont fait couler de l’encre. Les cas Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo, Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni et bien d’autres ont aussi alimenté les discussions. Alors qu’on pensait que cette crise était passagère, elle est toujours d’actualité depuis la défaite ce week-end face au FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne.

La suite après cette publicité

Depuis le revers 5 à 2 face aux Culés, la presse espagnole multiplie les articles pour désigner les coupables. Ce mardi, c’est au tour de Relevo de pointer du doigt la Casa Blanca. Ainsi, le média ibérique évoque les tensions qui règnent en coulisses, notamment autour du cas Carlo Ancelotti. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Mister n’est, a priori, pas inquiété. Ce, même si le nom de Santiago Solari est cité pour le remplacer en cas de départ prématuré. Malgré la confiance du Real Madrid et de ses dirigeants, Ancelotti ne fait plus l’unanimité. Relevo explique qu’il est parfaitement conscient du fait qu’il y a plusieurs hauts responsables du club qui ne sont pas fans de sa façon de travailler.

Ancelotti est pointé du doigt par plusieurs joueurs

Ils pointent notamment du doigt le manque de jeunes joueurs dans le groupe professionnel ou encore le fait qu’il repositionne certains joueurs à d’autres postes. Mais l’ancien coach du PSG, qui ira au bout de ses idées, tente d’inverser la tendance, avec l’aide de son staff technique et de quelques cadres de son équipe. Mais au sein du vestiaire madrilène, Ancelotti ne fait plus l’unanimité non plus. Relevo révèle que certains joueurs sont agacés par le coach. Ses décisions ne sont pas toujours comprises et appréciées. De plus, quelques éléments estiment qu’il ne fait pas suffisamment preuve de caractère auprès de certains alors qu’il fait des reproches à d’autres. La publication espagnole ajoute qu’il a aussi demandé pardon aux joueurs qu’il a grondés devant les autres. Un signe qu’il est plus nerveux et préoccupé que d’habitude, lui qui cherche des solutions.

La suite après cette publicité

Il va d’ailleurs en discuter avec ses dirigeants, dont Florentino Pérez, assure Marca. En effet, une réunion est prévue pour évoquer la crise et le mercato. Si l’arrivée d’un défenseur central n’est pas prévue malgré les besoins du club, le Real Madrid estime que recruter un latéral droit est urgent. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) est toujours la priorité. Le sujet du mercato crispe d’ailleurs le club. Relevo explique que beaucoup ne comprennent pas pourquoi Florentino Pérez n’accélère pas sur le recrutement d’un ou de plusieurs joueurs. Le boss madrilène n’est pas épargné. Les supporters, comme certains au club, lui reprochent de «ne pas s’impliquer dans le cas Olmo, son amitié avec Laporta, les rires avec Lewandowski après la défaite de la Supercoupe et d’autres attitudes.» L’incendie se propage à tous les étages de la Casa Blanca.