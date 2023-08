Tigres : l’incroyable tactique de déstabilisation d’un gardien au Mexique

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire du football mais les gardiens de but essayent souvent de déconcentrer un tireur avant un pénalty ou un tir au but. Certains utilisent des moyens toujours plus loufoques pour déstabiliser son adversaire. La nuit dernière, au Mexique, le gardien argentin des Tigres, Nahuel Guzman (37 ans) a réalisé un tour de magie quelques secondes avant que le défenseur central de Vancouver, Ranko Veselinović ne loupe sa tentative.

Un raté qui fait les affaires des Tigres qui ont donc éliminé le club canadien des Vancouver Whitecaps en 16ème de finale de la Leagues Cup, une coupe continentale organisée conjointement par la Fédération du Mexique de football (FMF) et la Major League Soccer (MLS) avec des clubs mexicains, canadiens et américains. Les Tigres filent donc en 8ème de finale et affronteront le CF Monterrey.