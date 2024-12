Le PSG débarque en Arabie saoudite

Le Paris Saint-Germain continue de s’étendre un peu partout dans le monde grâce à sa PSG Academy. Présent dans 22 pays, le club de la capitale a ouvert 210 centres pour accueillir plus de 45 000 enfants. Et cette fois, c’est en Arabie saoudite, nouveau pays à la mode, que les Rouge et Bleu ont lancé leur Academy.

«La Paris Saint-Germain Academy est fière d’annoncer son arrivée en Arabie Saoudite. Le football occupant une place centrale dans la culture saoudienne, la PSG Academy Saudi Arabia s’engage à dynamiser la scène footballistique locale en proposant des formations de premier plan pour les jeunes. Destinée aux enfants de 4 à 16 ans, la PSG Academy offre des programmes variés comprenant des entraînements hebdomadaires, des tournois et des activités parascolaires. Ces programmes sont encadrés par des entraîneurs certifiés par le Paris Saint-Germain, qui appliquent les méthodologies d’entraînement du club, conçues pour développer les compétences techniques, favoriser l’esprit d’équipe et nourrir la passion du sport. En complément, la PSG Academy proposera des stages pendant les vacances en Arabie Saoudite et dans des pays et villes de la région tels que le Qatar (Doha) et les Émirats arabes unis (Dubaï et Abou Dhabi). Des voyages internationaux vers des destinations emblématiques du football comme la France, l’Italie et le Brésil permettront également aux jeunes talents de vivre des expériences footballistiques à l’échelle mondiale», peut-on lire sur le site officiel du club de la capitale.