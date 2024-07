AC Milan : 70 scientifiques s’opposent à la construction du nouveau stade

En parallèle du mercato estival, l’AC Milan poursuit également la question de la construction de son nouveau stade à San Donato, commune en banlieue milanaise, avec la réhabilitation des zones qui, dans les plans, seront allouées à l’enceinte et aux structures qui y seront connectées comme les boutiques ou les restaurants. Il existe cependant un front populaire contre la réalisation de ce projet qui promet une large bataille, un sujet abordé aujourd’hui par le Corriere della Sera en ce jour, mettant l’accent sur une nouvelle menace venant des milieux académiques. En effet, au cours des dernières heures, 70 professeurs de l’École Polytechnique de Milan, de l’État et de l’Université Catholique, dirigés par les professeurs Arianna Azzellino et Giorgio Vacchiano, ont écrit à Gianni Infantino, Aleksander Ceferin et Gabriele Gravina, respectivement président de la FIFA, de l’UEFA et FIGC : «nous pensons que votre reconnaissance de l’importance de promouvoir la durabilité dans le secteur du football est louable, mais nous attirons votre attention sur la nature problématique de la construction de nouvelles infrastructures dans des zones sous-développées»

Les enseignants attirent l’attention des dirigeants sur cette pratique qui provoque « une augmentation significative du CO2 rejeté dans l’atmosphère en raison de la perte de capacité d’absorption du carbone des sols bâtis ». Le nouveau stade de l’AC Milan impliquerait la transformation d’environ 30 hectares de terrain qui n’a jamais été urbanisée, sans compter qu’à proximité immédiate du site proposé pour le stade se trouve l’abbaye de Chiaravalle. Pour compenser la perte environnementale, il faudrait théoriquement planter 19 hectares de forêt et 32 000 arbres, ce qui a été perdu en 20 ans à cause de la consommation des terres qui comprend également diverses zones du Parc Agricole du Sud de Milan, l’importante réserve naturelle dédiée à la protection des bois, des terres agricoles et des cours d’eau. Une analyse récente menée par l’École d’études avancées Sant’Anna de Pise a estimé à 70 tonnes les émissions d’équivalents CO2 par match de football.