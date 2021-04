Arsenal, Super League : Thierry Henry sort du silence

La création d'une Super League par douze clubs dissidents a provoqué un gigantesque tollé dans le monde du football. Face à la fronde des supporters mais aussi de plusieurs dirigeants, la plupart des clubs fondateurs se sont retirés du projet. C'est notamment le cas d'Arsenal qui a donc suivi les retraits successifs de Manchester City, Manchester United, Chelsea et Tottenham. Dans une interview exclusive accordée au Telegraph, Thierry Henry légende des Gunners, a accepté de se livrer sur la volonté des décideurs du club d'intégrer cette Super League.

« Ce club appartient aux fans, j'aime le club et je soutiendrai le club jusqu'à ma mort, mais je ne reconnais pas mon club et ce qui s'est passé tout à l'heure, avec eux essayant de rejoindre une ligue qui aurait été fermée, fait non sens pour moi. Ils dirigent le club comme une entreprise, pas comme un club de football, et ils ont montré leur main. C'est peut-être un manque de compréhension des valeurs fondamentales du football et peut-être que l'argent était une trop grande tentation. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont trompés. 'étais vraiment choqué comme la plupart des gens et je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Je n'ai jamais parlé auparavant, mais ce qui s'est passé récemment m'a fait réaliser que les fans, c'est votre club. C'est votre club et je suis aussi fan d'Arsenal. Je suis fier de ce que les fans ont accompli. Pas seulement les fans d'Arsenal, tous les fans. Le résultat a été une victoire pour le football, » a ainsi analysé le champion du monde 1998. La parole de Thierry Henry reste rare, mais ses interventions valent toujours le détour...