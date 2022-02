Liverpool : Sadio Mané veut changer d'air

La suite après cette publicité

Sous le regard hilare de Pape Gueye qui le branchait sur l'Olympique de Marseille, Sadio Mané, tout juste sacré avec le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, répondait du tac au tac : « Mettez l'argent, je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! ». Il n'en fallait pas plus pour titiller l'imagination foisonnante des supporters olympiens, qui n'ont pas hésité à rêver tout haut de l'arrivée de l'ailier sénégalais de Liverpool.

Malheureusement pour le club phocéen, ce ne sera a priori pas la priorité de Sadio Mané l'été prochain. En effet, comme le rapporte Goal, le joueur de 29 ans réfléchit à un départ de Liverpool, où il évolue depuis maintenant 6 saisons. Devenu un élément incontournable des Reds et l'un des meilleurs du monde à son poste, le Sénégalais envisage de découvrir un championnat dont il rêve depuis longtemps, la Liga.

Objectif Liga pour Sadio Mané

Déjà proche de signer au Real Madrid à l'issue de la saison 2017-2018 et la finale de Ligue des Champions gagnée par la Casa Blanca face aux Reds, Sadio Mané était alors réclamé par Zinedine Zidane, entraîneur du club merengue. Rebelote en 2019, sans succès. Le FC Barcelone a aussi pensé à Mané à plusieurs reprises. Ces deux clubs seront en tout cas écoutés par le clan Mané en vue de la prochaine intersaison.

L'ailier a fait le tour de la question en Angleterre, à Southampton puis à Liverpool, où il a remporté la Premier League et la Ligue des Champions. Sous contrat jusqu'en 2023, il sait que le prochain mercato sera décisif. De plus, Liverpool semble avoir déjà trouvé son successeur en la personne du Colombien Luis Diaz (25 ans), recruté cet hiver pour la bagatelle de 60 M€. Le Real Madrid et le FC Barcelone savent ce qu'il leur reste à faire pour recruter Mané.