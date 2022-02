L'amusante sortie de Sadio Mané sur une arrivée à l'OM

En live sur Instagram, après la victoire dimanche soir du Sénégal en finale de la CAN face à l'Égypte, Sadio Mané accompagné du marseillais Pape Gueye, a déclaré qu'il viendrait à l'OM si le club mettait l'argent pour payer le transfert de l'attaquant sénégalais de 29 ans.

« Les Marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens » a lancé en rigolant l'ailier de Liverpool. L'Olympique de Marseille devra cependant casser sa tirelire pour s'offrir celui qui a été élu meilleur joueur de la CAN et qui est encore sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2023.