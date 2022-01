OM : l'adaptation expresse des recrues

La suite après cette publicité

La semaine passée, l'Olympique de Marseille a accueilli sa seconde recrue de ce mercato et dernière en date, il s'agissait du défenseur Sead Kolasinac, laissé libre par Arsenal. La première étant Cédric Bakambu, libre aussi, depuis son départ de Chine. Le dernier est entré en jeu, mais les deux hommes manquent de rythme et de temps de jeu. Jorge Desio, adjoint de Sampaoli puisque ce dernier est suspendu pour la rencontre de ce samedi, s'est exprimé sur ce sujet.

« C'est vrai que ce sont deux joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Je ne suis pas le préparateur physique. CE qu'on a pu observer c'est que Pablo travaille avec eux. Ils se sont entraînés plus pour les autres pour compenser le manque de rythme. C'est dur si on ne joue pas les compétitions. L'idée de Pablo, c'était de les rapprocher. Ils demandent beaucoup à s'entraîner. Pablo est très exigeant avec eux. On a la bonne impression, on l'a vue avec Cédric, c'est anecdotique de marquer. Les bons résultats font que c'est plus facile de s'intégrer. L'inverse existe aussi. Quand ça va mal, c'est plus compliqué de s'intégrer, il faut prendre en compte les autres variables », a-t-il avoué.

Rongier est fan des deux joueurs

Dans la foulée, Valentin Rongier s'est présenté devant les médias et a expliqué ce qu'il avait trouvé aux deux petits nouveaux : « on est toujours content d'avoir de nouveaux joueurs et des joueurs de qualité qui se sont adaptés et Cédric avec ce but. Sead qui s'est aussi intégré naturellement. C'est facile de s'intégrer dans ce groupe, il y a une bonne ambiance, avec la dynamique positive aussi c'est plus simple. Si je dois retenir des qualités qui m'ont marqué dès le départ. Sead, c'est très costaud physiquement et Cédric, c'est un attaquant avec beaucoup d'agilité, qui observe bien les espaces à prendre ».

Alors que cette fin de mercato réserve peut-être quelques surprises, l'OM n'aura pas trop de ces deux nouveaux joueurs. En attendant peut-être les débuts du défenseur ce samedi contre Montpellier en Coupe de France. Tout le monde semble extrêmement heureux et, surtout, concerné.