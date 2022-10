PL : Leicester bat Leeds et n'est plus dernier

Breaking News ! Leicester n'est plus dernier de Premier League. Quoi de mieux pour gagner de la confiance que d'accueillir une équipe de Leeds sur 4 défaites et 2 nuls, un jeudi soir d'octobre, alors que le monde est en quête d'essence, de techniques de calfeutrage de fenêtres à bas coût et aussi mais surtout d'un peu d'amour ? Les Foxes n'ont pas laissé passer leur chance.

Au King Power Stadium, l'équipe toujours entraînée par Brendan Rodgers a profité d'un cadeau de Robin Koch, qui ne l'a pas raté, mais c'est trompé de but (1-0, 16e). Un CSC pour ouvrir le score, puis un second but pour montrer que l'équipe pouvait quand même s'en sortir seule. Oeuvre d'Harvey Barnes (2-0, 35e), il a permis à Leicester de verrouiller un deuxième succès de la saison et de quitter la 20e place, laissée à Nottingham Forest.