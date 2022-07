LOSC : le point mercato d'Olivier Létang

Jour de présentations au LOSC. Les Dogues introduisaient leurs trois premières recrues estivale (Akim Zedadka, Jonas Martin et Alexsandro) à la presse. L'occasion, aussi, pour le président Olivier Létang de faire le point sur la suite du marché lillois.

«C’est comme un puzzle, on cherche les bonnes pièces, on a avancé avec ces trois arrivées, on continue à échanger avec Paulo (Fonseca) pour les positions à renforcer, la faisabilité. L'idée, c'est d'avoir une équipe prête assez tôt. C'est une saison avec des particularités, avec quatre descentes, longue coupure pour la Coupe du Monde. On échange en permanence pour trouver les bonnes solutions pour que notre effectif soit prêt assez tôt, en tout cas, une grande partie», a-t-il confié, expliquant que s'ils n'étaient pas les seuls profils ciblés, les joueurs en fin de contrat étaient surveillés. «On a forcément un œil sur ce genre de joueurs, libres, mais ce n'est pas la condition première, il faut d'abord qu'ils soient bons».