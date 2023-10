PL : Liverpool s’offre Everton dans le derby

Après la trêve internationale, la Premier League était de retour ce samedi après-midi avec un premier choc historique. Dans un Anfield toujours aussi plein, Liverpool recevait Everton pour le derby de la Mersey. Sur le papier, cette rencontre était séduisante même si elle concernait deux équipes sur des formes bien différentes. Les Reds avaient l’occasion de prendre la tête du classement en cas de victoire (en attendant les autres rencontres) alors que les Toffees pointaient à la 16e place.

Et dans cette rencontre, la logique a été respectée. Dominateur, Liverpool a fini par s’imposer grâce à un doublé de Mohamed Salah (2-0). Le premier sur un penalty transformé puis le second dans les dernières secondes sur une contre attaque (90e+8). En première période, Ashley Young, coupable de deux fautes sanctionnées, avait été expulsé et avait ainsi laissé Everton à 10 pendant plus d’une heure de jeu. Liverpool prend donc les trois points et la tête du classement de Premier League. Everton est toujours en pleine galère.