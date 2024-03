La nouvelle piste surprenante du Bayern Munich pour l’après-Tuchel

«Le FC Bayern Munich et l’entraîneur Thomas Tuchel ont décidé conjointement de mettre fin à la collaboration, qui devait initialement expirer le 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C’est le résultat d’une conversation amicale entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel.» Par le biais d’un communiqué publié le 21 février dernier, la formation munichoise actait le départ de Thomas Tuchel en juin prochain. L’aboutissement d’une saison mal embarquée, où de nombreux problèmes ont surgi. Tenu en échec (2-2), vendredi soir, à Fribourg, le Bayern montre en effet plusieurs signes de faiblesse durant cet exercice 2023-2024. Relégué à dix points du Bayer Leverkusen, bien parti pour s’offrir le titre de champion d’Allemagne, le Rekordmeister se retrouve également sous pression sur la scène européenne.

La suite après cette publicité

Défait (0-1), à la surprise générale, par la Lazio lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le club bavarois n’aura d’ailleurs pas le droit à l’erreur au moment de retrouver les Italiens, ce mardi soir. Une situation sportive délicate poussant même Lothar Matthäus, légende des Munichois, a demandé le départ de Thomas Tuchel avant la fin de saison. «Je pourrais imaginer Hermann Gerland, qui est populaire partout au Bayern et qui est un grand nom non seulement parmi les joueurs, mais aussi dans les environs. Il devrait rassembler l’équipe, comme une unité. Ils peuvent jouer au football. Si les onze joueurs alignés jouent en équipe, alors ils seront l’un des favoris pour remporter la Ligue des champions», a ainsi assuré l’ancien capitaine de la sélection allemande.

À lire

Michaël Cuisance se confie sur sa santé mentale

Un CV séduisant…

De son côté, le Bayern Munich semble également avoir fixé un ultimatum à l’ancien coach du PSG, notamment en cas d’échec retentissant face à la formation romaine. Si un départ encore plus précipité reste donc une option envisageable, la direction bavaroise continue, elle, de s’activer pour trouver le successeur idoine. Dans cette optique, l’Abendzeitung Munchen dévoile, dans son édition du jour, une nouvelle piste creusée par le board munichois. Ainsi, si Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, Hansi Flick ou encore Xabi Alonso ont été évoqués parmi les possibles candidats, Arne Slot (45 ans) s’est également ajouté à cette longue liste.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Bayern Munich 54 24 37 17 3 4 65 28 9 Fribourg 30 24 -12 8 6 10 32 44

En poste à Feyenoord depuis 2021 et sous contrat jusqu’en 2026, l’entraîneur néerlandais dispose d’un CV très séduisant. Pour rappel, il a notamment remporté l’Eredivisie la saison dernière et a atteint la finale de la Conference League dès sa première saison (défaite en finale contre l’AS Roma). Conscient de la difficulté d’attirer un nom tel que Xabi Alonso, étincelant sur le banc du Bayer Leverkusen, le Bayern pourrait donc jeter son dévolu sur un profil moins médiatisé mais tout aussi efficace. Enfin, le média ajoute que Sebastian Hoeness, actuellement sur le banc de Stuttgart, fait également partie des options. Après avoir repris les Souabes à la fin de la saison dernière, le tacticien allemand de 41 ans a trouvé les clés pour éviter une relégation et se retrouve, aujourd’hui, troisième de Bundesliga.