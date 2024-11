L’aveu de Gianluigi Buffon sur Zinedine Zidane

En 2006, l’Italie a remporté la Coupe du monde face à la France. Une finale marquée par l’expulsion de Zinedine Zidane après son "coup de boule" sur Marco Materazzi. Dans les colonnes du Corriere della Serra? Gianluigi Buffon a évoqué cette rencontre et le cas de l’ancien milieu tricolore, qu’il avait dénoncé auprès de l’arbitre pour son geste à l’époque.

«J’ai appelé l’arbitre parce que j’avais peur que Materazzi ne se relève pas. Je venais de stopper une tête de Zidane qui ressemblait à une pierre, et il avait failli me plier la main. Trente secondes plus tard, j’ai réalisé, je ne le nie pas, que l’expulsion du rival le plus fort aurait été un avantage.» Et cela l’a été, effectivement puisque Zizou avait réalisé un Mondial monstrueux jusqu’alors.