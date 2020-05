RC Strasbourg : le point de Mohamed Simakan sur son avenir

Pour sa première saison chez les professionnels, Mohamed Simakan a fait fort. Auteur de 25 apparitions toutes compétitions confondues avec le Racing Club de Strasbourg, le défenseur de 20 ans, qui peut jouer en charnière centrale et sur le côté droit, a livré de très belles prestations. Du coup, de nombreuses écuries européennes s'intéressent à lui, alors que son contrat actuel avec le RCSA court jusqu'en 2023. Mais le principal concerné, malgré l'intérêt du Borussia Dortmund par exemple, ne compte pas griller les étapes.

«Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas en parler plus parce que moi, je n'ai rien entendu, rien vu donc ce sont un peu des rumeurs. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur Strasbourg parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis ici et je trouve que tout me va bien ici et il faudra continuer comme ça sur cette lancée», a déclaré Mohamed Simakan à Téléfoot, avant de poursuivre sur la saison prochaine : «la priorité, c'est de rester à Strasbourg et prouver, avec l'année de la confirmation.» Le message est clair.