Le clan Boga a rencontré Pablo Longoria à Marseille

28 matches et 4 buts et 2 passes décisives. Tel est le bilan de Jérémie Boga (24 ans) en 2020-2021 avec Sassuolo. Le virevoltant dribbleur ivoirien a la cote sur le marché. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, l'Olympique de Marseille est chaud bouillant sur le dossier. Pablo Longoria apprécie tout particulièrement le joueur et en a fait une cible de choix pour renforcer son attaque. Un nouveau rendez-vous s'est d'ailleurs tenu ce dimanche à Marseille entre le président marseillais du club phocéen et le représentant du joueur.

Toujours selon nos informations, l'OM est actuellement le club le plus pressant en France pour signer Boga. Pablo Longoria souhaitait connaître les conditions de l'ailier pour un futur transfert, et la situation de ce dernier à Sassuolo, alors que son contrat se termine en juin 2023. En Italie, l'Atalanta Bergame a avancé ses pions et a fait de l'ancien Rennais une priorité pour renforcer son attaque. Pour rappel, le club italien a fixé le prix de Jérémie Boga entre 20 et 25 M€.