L'Atalanta Bergame à fond sur Jérémie Boga

À vingt-quatre ans, Jérémie Boga suscite une effervescence certaine sur le marché des transferts. Fort d'un potentiel ciblé depuis quelque temps déjà, l'ailier droit de Sassuolo (sous contrat jusqu'en juin 2023) suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Parmi ces derniers, l'Atalanta Bergame tente d'accélérer sur le dossier avec l'objectif de boucler son arrivée cet été. En effet, dans la plus grande discrétion, les dirigeants italiens travaillent depuis une vingtaine de jours sur la piste de l'international ivoirien.

Après avoir déjà tenté à deux ou trois reprises par le passé de recruter l'ailier virevoltant, ils sont déterminés cette fois à y parvenir. Les premiers retours ne sont pas négatifs. Plusieurs échanges avec Sassuolo et l'entourage du joueur ont d'ailleurs déjà eu lieu. En France, plusieurs clubs sont aussi emballés à l’idée de l’enrôler. Outre Marseille et Lyon, c'est aussi Lille et Nice qui se sont positionnés sur le dossier.