Kylian Mbappé se sent privilégié de signer au Real Madrid

L’interminable feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid est terminé. Le capitaine des Bleus est officiellement un joueur du Real Madrid, un honneur pour l’attaquant, supporter des Merengues depuis son enfance. «J’ai beaucoup de souvenirs en tant que fan du Real Madrid. Zidane est le premier car en France c’est une personne très importante. Ensuite, j’ai regardé tous les matchs de Cristiano et maintenant je n’ai plus besoin de regarder. Je dois jouer mais c’est un plaisir de s’endormir et de penser que vous êtes un joueur du Real Madrid, c’est un privilège».

La suite après cette publicité

Le nouveau numéro 9 du Real Madrid a été présenté, ce mardi, au Bernabéu devant près de 80 000 personnes. Il va ensuite partir en vacances et devrait revenir après la tournée américaine du Real, afin d’être prêt pour la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, le 14 août prochain.