Pourquoi le Real Madrid a dit non à Erling Haaland

C'est annoncé un peu partout en Angleterre depuis quelques heures, Erling Haaland (21 ans) devrait prochainement être annoncé comme renfort de Manchester City pour la saison prochaine. Nous vous informions d'ailleurs il y a peu que le Norvégien a passé sa visite médicale à Bruxelles à l'hôpital Erasme. Et si les Citizens ont conclu cette opération d'envergure, c'est aussi que d'autres ont passé leur tour.

Selon les informations de la Cadena SER, le Real Madrid, longtemps intéressé par le Scandinave du Borussia Dortmund, a préféré dire non en raison d'une clause que souhaitait inclure le clan du buteur, à savoir un bon de sortie fixé à 150 M€ activable à l'issue de la deuxième saison. Florentino Pérez et les Merengues qui souhaitent avoir la main sur leurs joueurs, ont choisi de dire non.