Real Madrid - Betis : une contre-performance qui passe très mal

Et si le Real Madrid avait perdu la Liga samedi soir ? Tout dépendra des résultats du FC Barcelone et de l'Atlético au cours de cette journée de dimanche, mais en cas de victoire des Blaugranas et des Colchoneros, les choses se compliqueraient sérieusement pour les troupes de Zinedine Zidane, avec les voisins de la capitale qui pourraient potentiellement se retrouver cinq points devant. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté des Pyrénées, on n'a pas vraiment apprécié ce match nul sans but face au Betis.

« Deux matchs nuls sur les trois dernières journées compliquent la Liga », résume Marca, qui ajoute que les Merengues avaient probablement la tête à Chelsea et qu'ils ne sont pas forcément aidés par les différentes absences régulières dans l'effectif. Le média semble avoir abandonné l'idée de voir les Madrilènes remporter le titre national et présente ce match face au Blues comme la seule opportunité de gagner quelque chose cette saison.

Eder Militao, le seul joueur à sauver du match ?

Si certaines décisions de l'arbitre font parler, on sent un certain dépit et une certaine résignation dans les analyses du jour chez nos voisins espagnols. « Le Real Madrid a beaucoup ramé pour s'accrocher à la course au titre mais souffre maintenant la menace de mourir sur le rivage après tant d'efforts », explique AS, où on souligne encore la difficulté des Merengues à marquer et se créer des occasions. Les différentes analyses individuelles sont aussi assez tranchantes, avec Eder Militao comme seul joueur qui s'en sort plus ou moins bien.

« Je ne pense pas que la Liga nous ait échappé. Ce sont deux points perdus. Nous devons continuer. Nous avons été bons défensivement mais nous avons manqué quelque chose offensivement. La Liga n'est pas terminée pour nous. Il est difficile de jouer tous les trois jours. Quoiqu'il arrive, nous nous battrons jusqu'à la fin », a expliqué après le match Zinedine Zidane en conférence de presse. Mais du côté de la capitale, la plupart des fans et des journalistes sont moins optimistes...