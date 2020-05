OM : Lucho Gonzalez et le gros travail de Didier Deschamps

Aujourd'hui joueur du Club Athletico Paranaense, au Brésil, Lucho González a laissé un très bon souvenir aux supporters phocéens. Milieu de terrain de l'Olympique de Marseille de juillet 2009 à janvier 2012, l'Argentin a amplement participé au sacre de l'OM en Ligue 1 en 2010, avec notamment ce but contre le Stade Rennais lors du match pour le titre le 5 mai 2010 (3-1). Dans une interview accordé à La Provence, le joueur aujourd'hui âgé de 39 ans est donc revenu sur cette époque, et en a profité pour faire l'éloge de Didier Deschamps, qui était l'entraîneur du club.

«Oui, c'est lui qui a monté le groupe, qui a demandé les différents joueurs. Je me souviens qu'il m'a appelé, c'était en juin. J'étais en Argentine, il m'a dit qu'il avait un projet avec Marseille et qu'il avait besoin de moi. Je lui ai répondu que j'étais content à Porto mais que si les deux clubs étaient d'accord, je n'avais pas de problème pour venir à l'OM. Puis, quand on était en Suisse (à Évian, ndlr) avec le groupe pour le stage d'été, il m'a dit qu'il allait me faire un petit cadeau. Il m'a appelé pour me prévenir des discussions pour le transfert de "Gaby" Heinze. Didier, c'était le patron, il montait son équipe», a déclaré Lucho González au quotidien local.