PL : Tottenham s'amuse et enfonce Everton dans la crise, Harry Kane dépasse Thierry Henry

Jordan Pickford a sûrement rêvé de mieux pour son cadeau d'anniversaire. Le jour de ses 28 ans, et de sa 200ème cape en championnat d'Angleterre, le portier d'Everton a pris le bouillon, comme ses partenaires, sur la pelouse de Tottenham, large vainqueur (5-0) de cette dernière rencontre de la 28ème journée de Premier League. Keane, sous la pression de Kane, a d'abord lancé le festival des Spurs en marquant contre son camp (14e) avant que Son ne fasse le break trois minutes plus tard (17e). Kane, parfaitement lancé par Doherty, a lui inscrit son 175ème but en Premier League, soit autant qu'un certain Thierry Henry (37e). Avant de dépasser le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal et de s'emparer seul de la 6ème place des meilleurs buteurs en Angleterre, en s'offrant un doublé d'une somptueuse volée (56e).

À peine entré en jeu, Reguilon a lui participé à la fête grâce à un ballon déposé par Kulusevski (46e). L'addition aurait pu être encore plus salée au Tottenham Hotspur Stadium pour Frank Lampard et ses hommes si Eric Dier n'avait pas touché la barre (54e), alors que Jordan Pickford a aussi effectué quelques parades décisives (28e, 34e, 67e). Le Tottenham d'Antonio Conte, redoutable en transitions, enchaîne une deuxième victoire et reste en course pour l'Europe. Les Toffees, qui n'ont pas cadré la moindre frappe dans les buts gardés par Hugo Lloris, n'ont qu'un point d'avance sur la zone rouge. Everton joue plus que jamais avec le feu.