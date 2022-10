Strasbourg - Rennes : les compositions officielles

Le Racing club de Strasbourg accueille le Stade Rennais ce samedi pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 17h). L'entraîneur de Strasbourg Julien Stéphan retrouve son ancien club avec qui il a notamment remporté la Coupe de France 2019 et espère par la même occasion obtenir un premier succès cette saison. En effet, les Alsaciens (18e, 5 pts) sont les seuls à ne pas avoir encore gagné cette année en Ligue 1. En face, Rennes (8e, 12 pts), qui reste sur un nul au Vélodrome, arrive avec des certitudes avec un collectif qui commence à trouver son identité. Les hommes de Bruno Genesio peuvent viser le top 5 en cas de succès à la Meinau.

Pour cette rencontre, le RCS va évoluer dans son traditionnel 5-3-2 avec la doublette Gameiro/Diallo devant. Blessé avec le Ghana, Alexander Djiku est finalement apte aux côtés de Nyamsi et Le Marchand en défense centrale. Côté rennais, retour au 4-4-2. Lovro Majer pourtant décisif avec la Croatie, n'est pas titulaire. Flavien Tait évoluera dans l'entrejeu aux côtés de Lesley Ugochukwu. Pour la première fois de la saison, Bruno Genesio va aligner ses deux recrues estivales en attaque Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri. Les indispensables Terrier et Bourigeaud sont également présents.

Les compositions officielles

Strasbourg: Sels – Dagba, Djiku, Nyamsi, Le Marchand, Liénard (cap.) – Sissoko, Prcic, Bellegarde – Gameiro, Diallo

Rennes: Mandanda – Traoré (cap.), Rodon, Theate, Truffert – Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier – Kalimuendo, Gouiri