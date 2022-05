Mateja Kezman dénonce les fake news autour de Sergej Milinkovic-Savic !

Annoncé dans le viseur de Manchester United, du Paris Saint-Germain ou encore de la Juventus depuis plusieurs semaines, Sergej Milinkovic-Savic (27 ans) reste, pour l'heure un joueur de la Lazio même s'il n'a jamais caché son désir de quitter le club romain pour s'offrir un nouveau challenge. Arrivé à l'été 2015 et sous contrat jusqu'en juin 2024, celui qui totalise 10 buts et 12 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison aimerait donc passer un cap dans sa carrière.

Plus encore, son souhait de rejoindre les Red Devils a d'ores et déjà été annoncé. Une information qui n'a pas manqué de rendre fou furieux Mateja Kezman. L'ancien attaquant du PSG, désormais agent de l'international serbe, en a en effet profité pour tacler violemment les médias, qui lui avait prêté des propos où il indiquait tenir des négociations entre la Lazio et United : «c’est une super fake news. Je n’ai jamais donné d’interviews ces dernières semaines, certains journalistes sont vraiment incroyables ! Je suis très en colère, c’est un manque de respect envers moi, Sergej et la Lazio», a ainsi déclaré Kezman dans des propos relayés par Tutto Mercato Web.