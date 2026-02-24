Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Dembélé forfait contre Monaco

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Le Paris Saint-Germain aborde le barrage retour contre l’AS Monaco avec un groupe qui n’est toujours pas au complet. Sorti dès la première période au match aller, Ousmane Dembélé n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Il s’entraîne ainsi individuellement, en compagnie de Senny Mayulu, qui sera également absent. Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou sont aussi indisponibles, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines.

Le PSG accueille l’AS Monaco mercredi soir au Parc des Princes pour valider son billet pour les huitièmes de finale. Le club de la capitale s’était imposé (3-2) la semaine dernière en Principauté.

Le point médical du PSG :

  • Ousmane Dembélé et Senny Mayulu ont repris l’entraînement individuel.
  • Fabian Ruiz poursuit son travail individuel.
  • Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins.
Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
PSG
Monaco

Ligue des Champions UEFA
Paris Saint-Germain
Monaco
