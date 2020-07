Javi Calleja quitte Villarreal

Coach de Villarreal, Javi Calleja avait été dépêché en pompier après son début de saison compliqué lors de l'hiver 2019 pour sauver le club de la descente. Après avoir aidé le sous-marin jaune, il l'a remis à sa place cette saison en terminant cinquième et en décrochant une qualification en Europa League.

Sur ses deux passages, il a dirigé 131 matches pour plus d'1,5 point glanés par match. Un bilan honorable, mais insuffisant face à l'opportunité Unai Emery. Devant être remplacé par l'ancien coach du PSG et d'Arsenal, il ne reste pas avec Villarreal comme l'a annoncé le club dans un communiqué. «Javi Calleja cesse d'être l'entraîneur du Villarreal CF. Le club jaune tient à le remercier pour son travail, son dévouement et son professionnalisme durant son mandat d'entraîneur de l'équipe première jaune et lui souhaite bonne chance dans sa carrière sportive» peut-on lire.