La bonne affaire Diego Costa affole déjà le mercato !

La valse des attaquants se poursuit à l'Atlético de Madrid. Cet été, Alvaro Morata a quitté les Colchoneros pour retourner à la Juventus, pendant que Luis Suarez, poussé vers la sortie au Barça, arrivait. Quelques mois plus tard, les Madrilènes doivent encore gérer des mouvements dans ce secteur de jeu. En effet, ils sont en quête d'un renfort offensif cet hiver et la priorité du club se nomme Arkadiusz Milik (Naples). Le Polonais viendrait compenser ainsi le départ de Diego Costa (32 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2021, il a été libéré par l'Atlético le 29 décembre.

Diego Costa-Atlético, la fin d'une longue histoire

« Le joueur hispano-brésilien a sollicité au club son départ pour des raisons personnelles il y a quelques jours et il a signé, ce mardi, la résiliation de son contrat, qui le libère du club », a annoncé l'écurie espagnole. Cantonné à un rôle de remplaçant avec l'arrivée de Luis Suarez, Diego Costa, qui n'a pas non plus été épargné par les pépins physiques, est apparu à 7 reprises lors de la première partie de saison (2 buts, 2 titularisations). A cela, il faut ajouter que ses relations avec ses supérieurs au sein du club étaient compliquées, lui qui a envoyé à plusieurs reprises des tacles à destination de sa direction.

Il aurait aussi été proche d'en venir aux mains avec Nelson Vivas, l'adjoint de Diego Simeone. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que le joueur souhaitait partir pour régler des problèmes personnels au Brésil, son départ a été facilité par l'Atlético, qui a toutefois négocié avec son entourage la baisse de sa clause pénale à 15 millions d'euros. Une somme que le joueur et sans doute son futur club devront payer si l'international espagnol s'engage au sein d'une écurie rivale en Liga ou en Ligue des Champions.

La Premier League en pole pour l'accueillir

Justement, son avenir est au coeur des débats ces derniers jours. Libre, l'attaquant attise forcément les convoitises. Encore plus lors d'un mercato où les clubs sont en quête de bons coups avec la crise financière liée à l'épidémie de coronavirus. Il faudra toutefois composer avec la fameuse clause pénale, comme expliqué. Des écuries comme le Barça ou Séville, qui cherchent à ce poste, ne devraient donc pas s'engouffrer dans la brèche pour cette raison. En revanche, d'autres ont plus de chances, d'autant que le joueur né en 1988 estime pouvoir évoluer pendant encore deux voire trois ans en Europe. Et c'est en Premier League, où il a évolué à Chelsea, que les intérêts sont les plus nombreux et concrets.

Mikel Arteta et Arsenal, qui n'ont pas réalisé une grande première partie de saison, suivent son cas de près. Autre grosse cylindrée de Premier League, Tottenham a aussi un oeil sur lui selon Skysports. Déjà sur le coup l'été dernier, les Spurs ont toutes leurs chances cet hiver, d'autant que Diego Costa a déjà évolué sous les ordres de José Mourinho chez les Blues. Wolverhampton aussi y croit. Les Wolves veulent compenser la blessure de Raul Jimenez et pensent à l'avant-centre de 32 ans. Et ils peuvent compter sur l'atout Jorge Mendes pour boucler ce deal. L'agent, en place à Wolverhampton, gère les intérêts de Diego Costa. Libre de tout contrat, Diego Costa a donc l'embarras du choix, lui qui devrait voir d'autres prétendants se presser à ses pieds cet hiver. A lui de trancher !