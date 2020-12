Chelsea-West Ham : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est un joli derby londonien que nous offre la Premier League, pour ce dernier match de la 14e journée de championnat. En effet, Chelsea accueille West Ham, ce lundi soir (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), et devra battre les Hammers pour ne pas se faire distancer par les autres grosses écuries anglaises, qui ont été nombreuses à prendre à des points ce week-end. Pour ce faire, les Blues évolueront en 4-3-3 avec Mendy dans les cages, ainsi qu'une charnière composée de Silva et Zouma. Sur les côtés, Azpilicueta et Chilwell devraient être choisis, respectivement à droite et à gauche.

La triplette Kovacic-Kanté-Mount pourrait bien être alignée au milieu de terrain. Enfin, Werner et Pulisic animeront les flancs de l'attaque, tandis qu'Abraham occupera la pointe. Du côté de West Ham, Fabianski gardera les buts. Devant lui, une défense à quatre sera choisie, avec Coufal, Diop, Ogbonna et Cresswell. Soucek et Rice seront assignés à la récupération du ballon, tandis que Snodgrass (à droite), Benrahma (au centre) et Fornals (à gauche) seront plutôt chargés de l'animation offensive. Enfin, c'est Haller qui devrait être aligné, seul en pointe.