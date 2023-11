PSG, Al-Sadd : Ilyes Housni est porté disparu

C’était une annonce qui avait surpris tout le monde. Alors que le mercato avait fermé ses portes depuis quasiment 3 semaines, le PSG annonçait prêter son jeune talent Ilyes Housni… au Qatar ! Du haut de ses 18 ans, celui qui désirait du temps jeu, et qui était convoité par des clubs de Ligue 2 notamment, filait du côté du club d’Al Sadd pour un prêt d’une saison. De quoi gagner du temps de jeu en professionnel ? Pas si sûr tant le pari était risqué. «Il a rejoint l’équipe pour nous aider. Nous lui souhaitons la bienvenue au club et espérons qu’il aura un impact positif sur l’équipe lors des prochains matchs. Mais il lui faudra du temps, c’est un jeune joueur», confiait lors de sa signature son coach Bruno Pinheiro.

La suite après cette publicité

Du temps, Ilyes Housni en a beaucoup depuis son arrivée au Qatar. Car plus d’un mois et demi après sa signature, le jeune attaquant n’a disputé que 10 petites minutes en championnat et c’était dans la foulée de son transfert. Depuis, plus rien. Et le natif de Créteil n’est pas indisponible pour blessure puisqu’il apparaît régulièrement tout sourire aux entraînements de son équipe. Pour le moment, son coach estime qu’il n’est tout simplement pas prêt et ne l’a pas fait entrer en jeu depuis.

À lire

PSG : Luis Enrique heureux du retour de blessure de Marco Asensio

Pas inscrit sur la liste de la Ligue des champions asiatique

Et comme si cela ne suffisait pas, Ilyes Housni est aussi victime des règles liées aux extra-communautaires en Asie. En effet, en Ligue des Champions asiatique, les clubs doivent avoir un maximum de cinq joueurs étrangers dans leur effectif. Résultat, Ilyes Housni, qui a été transféré après l’enregistrement des listes officielles, n’était pas une priorité de son club et ne peut donc pas disputer la compétition. L’international marocain Romain Saiss avait également été victime de cette règle et avait été prêté dans la foulée de son arrivée à Al-Shabab en Arabie saoudite. Ilyes Housni a ainsi manqué les matches face à Al-Faisaly, Sharjah et Nasaf en AFC Champions League. De quoi encore plus réduire son temps de jeu alors que son coach mise en attaque sur l’Algérien Baghdad Bounedjah, pilier de l’équipe, Gonzalo Plata, pépite équatorienne de 23 ans et surtout Akram Afif, superstar du Qatar.

La suite après cette publicité

Mais l’avenir d’Ilyes Housni à Al-Sadd n’est pas non plus bouché. Depuis deux matches maintenant, le joueur formé au PSG a fait son retour dans le groupe pour les matches de championnat. Lors de la dernière journée, il a passé toute la rencontre sur le banc et n’a donc pas fait son entrée en jeu. Ce jeudi, son club, leader du championnat, a annoncé qu’il était encore une fois dans le groupe pour la réception d’Al-Markhiya SC, lanterne rouge. L’occasion pour lui de peut-être enfin lancer son aventure du côté du Qatar. Il serait temps puisqu’il est prêté pour un an seulement et que la saison de Qatar Stars League se termine mi-avril…