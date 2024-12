Premier League : Manchester City a-t-il déjà dit adieu au titre ?

Manchester City a-t-il définitivement dit adieu au titre de Premier League ? Ce dimanche après-midi, les Skyblues ont subi une nouvelle défaite logique (2-0) face à Liverpool, un revers qui compromet sérieusement leurs ambitions de conserver leur couronne. Avec cette sixième défaite en sept rencontres, les hommes de Pep Guardiola se retrouvent désormais à la traîne, loin du rythme de tête, et voient leurs chances de titre se réduire considérablement.

Les Reds ont parfaitement maîtrisé leur sujet, prenant les devants grâce à un superbe but de Gakpo dès la 12e minute, avant que Mohamed Salah n’assure la victoire avec un penalty en fin de match (78e). Dominants durant toute la rencontre, les joueurs d’Arne Slot n’ont laissé aucune chance à City, qui, malgré quelques tentatives en seconde période, n’a jamais su revenir dans son match. Grâce à ce nouveau succès, Liverpool prend le large en tête de la Premier League, avec 9 points d’avance sur Arsenal et Chelsea, et 11 points sur Brighton et Manchester City.

Une crise déjà bien installée

Déjà en crise de résultat avant ce choc, le club mancunien continue donc sa spirale infernale. Il enchaîne ainsi une quatrième défaite consécutive en championnat, une première depuis août 2008. La série noire des Citizens devient de plus en plus préoccupante pour Pep Guardiola, qui n’a jamais connu un tel enchaînement de revers en Premier League, selon les données d’Opta. Le technicien mancunien ne semble toujours pas trouver la recette miracle pour inverser la tendance. Déjà interrogé en conférence de presse avant le match, il avait tenté d’apporter sa vision aux problèmes de son équipe.

« Nous jouons bien, mais pas assez pour gagner des matchs. Je l’ai dit à plusieurs reprises, nous devons le vivre pleinement en tant que club et joueurs pour donner ce que nous avons fait dans le passé. Nous reviendrons, je le sais. Je ne sais pas quand. Vous pouvez juger la situation, lorsqu’une équipe contrôle la PL depuis de nombreuses années, il est normal que cela se produise. Peut-être que l’exception était dans le passé et pas aujourd’hui - la façon dont nous nous relevons est le grand succès dans la vie », avait expliqué le coach.

Ce soir encore, l’entraîneur n’a pas pu trouver les mots pour commenter la défaite : « Je me fais des illusions, mais j’ai l’impression qu’à partir de maintenant, nous allons commencer à gagner des matches et à retrouver la confiance. Quand j’étais en difficulté, mes parents ne m’ont jamais abandonné. Maintenant, je veux être avec ce club et avec ces joueurs pour les aider ». Pas de quoi répondre pleinement aux attentes des supporters, qui une fois de plus, ont cueilli l’ancien coach de Barcelone par un « Sacked in the morning » (limogé demain matin) à la fin de la rencontre.

Les critiques pleuvent sur Guardiola

La presse britannique constate ainsi avec sévérité cette nouvelle déconvenue. « La machine City semble brisée, les certitudes qui l’ont animée pendant si longtemps sont absentes, le contrôle a disparu. Ils ont obtenu exactement ce qu’ils méritaient : une nouvelle défaite, la sixième en sept matches toutes compétitions confondues, et il est très difficile de les voir défendre leur titre en Premier League », estime The Guardian. « Liverpool était ce soir, tout ce que City n’était pas : étouffant en défense, physique à tous les postes, habile sur le ballon, menaçant devant le but », ajoute le quotidien.

De son côté, le Daily Mail analyse tout aussi froidement la situation des Skyblues : « Aujourd’hui Manchester City mérite sa défaite. Ils n’étaient, une fois de plus, que l’ombre de l’équipe qu’ils étaient autrefois. Et Liverpool a largement mérité sa victoire. City ressemble à une équipe au bord du précipice. Liverpool est l’équipe la plus susceptible de les pousser dans l’abîme cette année ». Les regards se tournent déjà vers le prochain match des Skyblues, mercredi 4 décembre prochain, face à un autre concurrent sérieux du Top 5, Nottingham Forest. Le temps presse et une réaction est plus que jamais attendue.