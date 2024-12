Premier League : Liverpool enfonce Manchester City et confirme sa première place

Un match déjà décisif pour le titre ? À domicile, Liverpool espérait aujourd’hui poursuivre sa bonne dynamique et creuser l’écart avec Manchester City en portant son avance à 11 points après 13 journées. De son côté, le club coaché par Pep Guardiola restait avant le match sur trois défaites consécutives en championnat. City s’est présenté donc à Anfield avec l’intention de relever la barre et de mettre fin à sa spirale négative. Mais ce sont bien les Reds qui ont imposé le tempo d’entrée de jeu. Après quelques tentatives de percée, Dominik Szoboszlai a réussi à armer une frappe du droit, obligeant Ortega, titularisé dans le but des Citizens cet après-midi, à s’interposer de la main gauche (11e).

Quelques secondes plus tard, Liverpool a logiquement pris l’avantage. Positionné dans l’axe, Alexander-Arnold a délivré une superbe ouverture précise vers Salah. L’Égyptien a contrôlé, a fixé son adversaire et a centré du gauche. Au second poteau, Gakpo a surgi à pleine vitesse et a poussé le ballon au fond du but (12e, 1-0). Presque asphyxié, Manchester City a continué de souffrir jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre. Alexander-Arnold, en grande forme, s’est offert une belle occasion de doubler la mise. Le joueur trouvait de l’espace aux abords de la surface et envoyait une lourde frappe vers la cage macunienne, qui a finalement touché le poteau (34e). Totalement étouffés en première période (un seul tir, non cadré), les Skyblues espéraient rapidement reprendre l’initiative et revenir au score.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 34 13 +18 11 1 1 26 8 5 Man City 23 13 +3 7 2 4 22 19

Salah porte Liverpool

Ils ont réussi ainsi à montrer un meilleur visage, et ont obtenu leur premier corner du match, après une jolie action collective, dès la 50e minute de jeu. Malgré cela, c’est Liverpool qui s’est procuré la plus grosse occasion de la seconde période. Parti en contre, Salah s’est loupé dans la surface adversaire et sa tentative est passée juste au-dessus de la barre transversale adverse (56e). L’attaquant réitérait quelques instants après, avec une frappe puissante qui est passée de peu à gauche du but (64e). Face à une nouvelle défaite qui pointait le bout de son nez, Guardiola a décidé de faire rentrer Savinho et Doku à l’heure de jeu, pour tenter de déstabiliser la défense des Reds.

Ces changements n’avaient finalement que peu de poids face à l’infatigable Salah. À la 76e, Diaz a obtenu un précieux pénalty après avoir été déstabilisé par Ortega. Après avoir manqué un penalty contre le Real Madrid en milieu de semaine, Salah s’est ressaisi et a placé sa frappe du pied gauche à ras de terre, parfaitement croisée. Ortega, bien parti, n’a rien pu faire et Liverpool a pris le large (78e, 2-0). L’Egyptien a inscrit son 11e but en Premier League cette saison. A l’issue de la rencontre, Liverpool confirme sa place de leader de Premier League avec 34 points, devant Arsenal et Chelsea (25 points). De son côté, Manchester City voit déjà ses espoirs de titre s’envoler. Le club pointe ainsi à la 5e position du championnat, avec 23 points. Une situation qui se complique de plus en plus.