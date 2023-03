Roy Hodgson de retour à Crystal Palace

Et un come-back de plus pour Roy Hodgson ! L’expérimenté manager de 75 ans vient d’être nommé entraîneur de Crystal Palace, ce mardi, et prend ainsi la succession de Patrick Vieira, limogé pour des résultats sportifs décevants (12e de Premier League) du côté de Selhurst Park. « Roy Hodgson a été nommé manager du Crystal Palace FC jusqu’à la fin de la saison, avec Paddy McCarthy en tant que directeur adjoint et Ray Lewington revenant en tant qu’entraîneur de l’équipe première. Dean Kiely conservera son poste d’entraîneur des gardiens », précise le communiqué des Eagles pour l’occasion.

Le technicien anglais ne débarque pas en terre inconnue à Palace. Il y a été entraîneur entre septembre 2017 et mai 2021. Il avait d’ailleurs pris sa retraite de coach à la fin de son aventure dans la banlieue londonienne… avant d’être appelé à la rescousse par Watford, en janvier 2022, dont il n’avait pas pu éviter la relégation en Championship à l’issue de la saison dernière. Il pourrait, cette fois, bien s’agir de la dernière danse de Roy Hodgson. L’ancien sélectionneur de l’Angleterre (2012-2016) fait en tout cas office de pompier de service outre-Manche.

