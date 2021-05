Crystal Palace : Roy Hodgson prend sa retraite d'entraîneur

La fin d'un chapitre long de 45 ans. Roy Hodgson (73 ans) a annoncé ce mardi, en conférence de presse avant la rencontre entre Crystal Palace et Arsenal ce mercredi (20h, 37ème journée de Premier League), qu'il quitterait les Eagles à la fin de cet exercice 2020-2021. Un départ qui mettra un terme à sa carrière d'entraîneur. Roy Hodgson est passé par le banc de 14 clubs différents au cours des 45 dernières années, tels que l'Inter et l'Udinese en Italie ou encore Blackburn, Liverpool et West Bromwich en Angleterre. Il a également été sélectionneur de la Suisse, des Émirats arabes unis ainsi que des Three Lions. Le natif de Croydon est en poste du côté de Selhurst Park depuis le 12 septembre 2017.

« C'est une décision qui n'a pas été prise du jour au lendemain. Cela trottait vraiment depuis longtemps dans mon esprit : le bon moment pour quitter le club et même le football pour un moment sera la fin de cette saison. [...] Il me semble que nous terminons la saison de manière digne, et c'était important pour moi. Je ne voulais pas terminer mon séjour au Crystal Palace Football Club d'une manière qui ne reflète pas ce que nous avons fait au cours des trois ou quatre dernières années. Le club est dans une très bonne position en ce moment, il va se construire, devenir plus fort, la base de fans comme tout le monde le sait est assez incroyable et je suis juste heureux d'en faire partie depuis quatre ans », a notamment lâché Roy Hodgson, qui terminera donc sa longue carrière de technicien en affrontant Arsenal puis Liverpool (dimanche). Deux adversaires à la hauteur de sa vie d'entraîneur.