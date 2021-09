OM : Dimitri Payet, la magie n'a pas suffi

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille retrouvait son Orange Vélodrome après un voyage éprouvant et triste du côté d'Angers. Triste pour deux raisons, le match, évidemment, mais aussi, et surtout, le décès, sur le retour, du jeune Clément, supporter de l'OM. L'arène phocéenne et Pablo Longoria lui ont d'ailleurs rendu un vibrant hommage avant la rencontre face à Lens.

Mais quoi d'autre qu'un joli match pour redonner un peu de joie et d'espoir ? Rapidement, les Marseillais se sont retrouvés menés au score. D'abord par un but à zéro puis par deux. Mais finalement, dans ces cas-là, on s'en remet aux symboles. À ceux qui sont présents depuis belle lurette. Et c'est l'habitude de Dimitri Payet de revêtir la cape de superhéros.

Deuxième coup franc de la saison

Absent quelques rencontres pour des problèmes musculaires, le Réunionnais est revenu. Et son impact sur le jeu, et sur les résultats, est toujours aussi grand. Ainsi, alors qu'il ne nous avait plus vraiment habitués à cela, il a réduit l'écart sur un coup-franc qu'il a été chercher tout seul de manière assez filoute, on doit l'avouer. Il ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

Trois minutes plus tard, il remontait le cuir et envoyait un centre absolument délicieux, de l'extérieur du pied, pour Gerson qui, de près, tombait sur un grand Jean-Louis Leca. Mais il était écrit que l'OM allait égaliser avant la mi-temps. Et c'est une nouvelle fois le capitaine, qui, sur penalty, prenait à contre-pied le portier lensois.

À la pause, au total, le capitaine de l'OM avait remporté six de ses sept duels et avait réussi deux dribbles (sur deux) et 75% de passes précises. Si en deuxième période, il n'a plus été le seul à tenter de faire revenir l'OM devant, il a toujours tout donné, comme une exceptionnelle partition technique pour ressortir le cuir au début du second acte, ce qui lui a valu les vivats de la foule. Malgré tout, les Phocéens n'ont pu que s'incliner (2-3).