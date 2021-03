Rennes : l'entourage d'Eduardo Camavinga attend un signe du Real Madrid

La suite après cette publicité

Eduardo Camavinga au Real Madrid, nouvel épisode. Lié au Stade Rennais jusqu’en 2022 et logiquement annoncé partant à un an de la fin de son contrat, le jeune milieu de terrain de 18 ans avait surpris tout son monde en janvier dernier en annonçant qu’il aimerait poursuivre l’aventure en Ille-et-Villaine et qu’il pourrait donc prolonger son bail avec le SRFC.

« Est-ce que je pourrais prolonger ? Oui. En ai-je envie ? Oui. Qu'est-ce qui bloque ? Je ne sais pas, il y a des négociations. Si vous voulez parler de ça, il y a mon père. C'est une réflexion sur tout. » Depuis, un départ l’été prochain, surtout au Real Madrid, semblait nettement moins certain.

L'appel du pied à Florentino Pérez

Le scénario évoqué était simple. Face au désir des Merengues de recruter Kylian Mbappé, le clan du Rennais sait que le recrutement de la star du PSG mangerait une énorme part du budget mercato de la Casa Blanca. Attendre un an de plus était donc l’hypothèse affichée. Mais l’émission El Larguero diffusée sur les ondes de la radio Cadena SER annonce autre chose.

« C’est l’été pour aller à Madrid », aurait confié l’entourage du Rennais. Pas de contact établi entre les deux parties, mais le média espagnol indique que le clan Camavinga aimerait un départ cet été et qu’un appel de la direction du Real est fortement espéré après l’Euro Espoirs pour entamer les négociations. Info ou intox, à l’heure où le SRFC cherche à prolonger sa pépite ?