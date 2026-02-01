Menu Rechercher
Strasbourg : les regrets d’Ismaël Doukouré après la défaite contre le PSG

Par Josué Cassé
Ismaël Doukouré, avec le RCSA. @Maxppp
Strasbourg 1-2 PSG

Strasbourg peut avoir des regrets. Défaits par le PSG (1-2), les Alsaciens auront malgré tout bousculé les Parisiens en clôture de cette 20e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Ismaël Doukouré était logiquement frustré.

«On a fait un bon match, on n’a pas été tueur dans les deux surfaces, c’est ce qui nous a manqué ce soir», a avoué le défenseur strasbourgeois au micro de Ligue 1+.

