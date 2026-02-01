Strasbourg : les regrets d’Ismaël Doukouré après la défaite contre le PSG

Strasbourg peut avoir des regrets. Défaits par le PSG (1-2), les Alsaciens auront malgré tout bousculé les Parisiens en clôture de cette 20e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Ismaël Doukouré était logiquement frustré.

La suite après cette publicité

«On a fait un bon match, on n’a pas été tueur dans les deux surfaces, c’est ce qui nous a manqué ce soir», a avoué le défenseur strasbourgeois au micro de Ligue 1+.