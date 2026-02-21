PSG-Metz : les compositions officielles

Entre ses deux manches du barrage de Ligue des Champions face à Monaco, le PSG a une superbe opportunité de reprendre le commandement de la Ligue 1 face à Metz et profiter de la surprenante défense de Lens face au club du Rocher tout à l’heure (coup d’envoi à 21h05).

Dans l’optique du match retour en LdC mercredi, Luis Enrique aligne ce soir un XI remodelé sur toutes les lignes, avec plusieurs changements au total par rapport à la composition présentée à Louis II. On note par exemple l’absence d’Ousmane Dembélé, sorti rapidement mardi et laissé au repos en prévention. C’est Gonçalo Ramos qui emmènera l’attaque parisienne, accompagné de Désiré Doué, auteur d’une entrée tonitraunte à Monaco avec un doublé à la clé et Bradley Barcola. Derrière, le tandem Marquinhos-Pacho cède sa place à Zabarnyi-Beraldo. À noter, la première titularisation sous ses nouvelles couleurs de Dro Fernandez au milieu. Dans le but, Matvey Safonov reste le titulaire de l’entraîneur espagnol.

Dernier de Ligue 1 à 4 points du barragiste Auxerre, Metz se déplace au Parc des Princes avec le maigre espoir d’accrocher le champion d’Europe et de France en titre. Pour cela, Benoît Tavenot renforce son assise défensive avec une charnière à 3 composée de Sané, Gbamin et Yegbe. Blessé, Gauthier Hein manquera dans la création offensive et pour combler ceci, l’entraîneur messin se présente avec Lucas Michal et Giorgi Tsitaishvili sur les ailes, derrière celui qui a repris le brassard, Habib Diallo, pour tenter d’apporter de la vivacité sur les opportunités de contre qu’auront à jouer les Grenats.

Les compositions officielles :

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Dro, Lee – Doué, Ramos, Barcola.

Metz (5-4-1) : Fischer – Kouao, Sané, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré – Michal, Touré, Traoré, Tsitaishvili – Diallo (cap.).