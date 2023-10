PSG : l’Espagne s’inquiète beaucoup pour Carlos Soler

La suite après cette publicité

Carlos Soler a perdu son sourire. Joueur très important sous le maillot du FC Valence, le milieu offensif est devenu un second couteau au Paris Saint-Germain, club qu’il a rejoint à l’été 2022. Malgré des prestations peu convaincantes, l’Espagnol est apparu à 35 apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de Christophe Galtier (18 titularisations). Le temps pour lui d’inscrire 6 buts et de délivrer 3 passes décisives. Malgré des rumeurs concernant son avenir et un fort intérêt de l’Atlético de Madrid, Soler est resté dans la capitale française cet été avec l’objectif et l’envie de se battre pour sa place.

Pour cela, il comptait sur Luis Enrique. Un entraîneur qu’il connaît parfaitement puisque les deux hommes ont collaboré lorsque le technicien asturien était à la tête de la Roja. «L’arrivée de Luis Enrique fait du bien à tout le monde. Je le connais très bien et je suis content de son arrivée. Je n’oublierai jamais qu’il m’a donné la chance de disputer la Coupe du monde au Qatar et je lui en serai toujours reconnaissant. Maintenant, c’est mon quotidien avec lui et ça va être sympa», avait-il expliqué cet été. Mais leurs retrouvailles ne se passent pas comme le joueur de 26 ans l’avait imaginé.

Une situation difficile à vivre

En effet, Soler n’est apparu qu’à six reprises cette saison. Mais il n’a été titularisé qu’à une seule reprise. C’était le 15 septembre dernier lors de la défaite face à Nice (2-3, 63 minutes jouées). Au total, il a passé 115 minutes au total sur le pré (5 entrées en jeu, ndlr). Il fait les frais de la forte concurrence. Cette situation n’est pas facile à vivre pour lui comme il l’a expliqué en Espagne où il a passé quelques jours à Valence durant cette trêve internationale. «Oui tout se passe bien. Je veux toujours jouer mais il y a beaucoup de bons joueurs. On verra bien.»

Remplaçant dans l’esprit de son coach, l’ancien joueur de Valence est dans une situation complexe en club. Cela a aussi un impact sur sa carrière internationale puisqu’il n’a pas été appelé par Luis de la Fuente lors de ce rassemblement du mois d’octobre. Tout cela inquiète l’Espagne. Marca a titré à son sujet : "Carlos Soler : un an et demi de bataille au PSG… et indirectement pointé du doigt". La publication espagnole précise ensuite : «le milieu de terrain a passé 14 mois chez le champion de France mais les conflits internes Luis Campos et Antero Henrique l’ont marqué… et maintenant, il ne compte pas non plus pour l’Espagnol Luis Enrique.»

Il a causé des tensions entre Luis Campos et Antero Henrique

Marca explique ainsi que Soler, qui a vécu un rêve en signant au PSG, est en plein cauchemar, lui qui a vécu les guerres internes à Paris. Selon le média ibérique, il a d’ailleurs été l’un des points de tension opposant Luis Campos, qui a poussé pour la venue du joueur recommandé par Jorge Mendes, et Antero Henrique. Il a aussi été pointé du doigt par les supporters parisiens et plus globalement dans l’Hexagone, où certains ont critiqué son recrutement. Pour toutes ces raisons, Marca précise que lors du dernier mercato estival, il envisageait plus un départ qu’une nouvelle saison chez les pensionnaires du Parc des Princes.

Mais il est resté et sa situation n’est pas partie pour s’arranger. Cela pose question en Espagne. «Carlos Soler a disparu d’un seul coup des appels de l’équipe nationale espagnole avec Luis de la Fuente. Il est sur la pré-liste… mais en bas de cette liste des milieux de terrain. Encore un signe que les choses ne vont pas bien», écrit Marca. Sous contrat jusqu’en 2027 au PSG, le natif de Valence a encore quelques mois pour changer la donne. Si sa situation persiste, il devra se poser les bonnes questions concernant son avenir au mercato d’hiver. D’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer.