BL : le Werder Brême renverse Cologne et se relance

Dans la foulée de la correction infligée par le Bayern Munich à Bochum sur sa pelouse (7-0), la 5ème journée de Bundesliga se poursuivait avec une affiche de deuxième partie de tableau entre le Werder Brême et Cologne, respectivement 13ème et 16ème du championnat allemand. Après une première demi-heure d’observation, la rencontre s’enflammait quand Davie Selke ouvrait le score pour les visiteurs (31e, 0-1) puis que Rafael Santos Borré lui répondait pour égaliser seulement quelques minutes plus tard (38e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Brême 6 5 -2 2 0 3 8 10 16 Cologne 1 5 -5 0 1 4 4 9

Après la pause, les locaux poussaient pour s’offrir une deuxième victoire ô combien importante en Bundesliga. Alors que les minutes commençaient à s’égrener, Ole Werner faisait entrer Justin Njinmah sur la pelouse pour dynamiter son secteur offensif (66e). Un choix payant puisque l’attaquant allemand délivrait son équipe seulement une petite minute après son entrée en jeu (67e, 2-1). Avec cette victoire, le Werder Brême se relance complètement tandis que Cologne reste à une dangereuse 16ème place.