Nouveau rebondissement autour de la Finalissima

Mais où se déroulera la Finalissima 2026 entre l’Espagne et l’Argentine ? Dernièrement, tout laissait à penser que la décision était déjà prise par les différentes instances. D’après les informations de Cadena COPE, le vainqueur de la Copa América et celui de l’Euro devaient donc se retrouver le vendredi 27 mars à Madrid, au Santiago-Bernabéu, puisque le conflit au Moyen-Orient avait subitement privé le Qatar de l’événement. Mais voilà, seulement trois heures plus tard, tout bascule à nouveau dans cette prise de décision tourbillonnante.

En effet, la fédération argentine (AFA) aurait refusé que le stade de la capitale espagnole accueille la finale de la compétition comme le révèle TyC Sports. Alors que l’UEFA et la CONMEBOL (la confédération sud-américaine de football) travaillent pour régler cette situation, celle-ci communiquera cette décision finale entre ce jeudi et vendredi. Reste à savoir si les deux parties trouveront un terrain d’entente dans peu de temps, tout en sachant que Lisbonne et Londres sont également des options.