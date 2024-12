Le FC Barcelone annonce une longue absence pour Lamine Yamal

Énorme coup dur pour le FC Barcelone et Lamine Yamal (17 ans). Sorti sur blessure à un quart d’heure de la fin du match perdu contre Leganés (0-1), le jeune international espagnol laissait encore une fois craindre le pire. Comme nous vous le relations plus tôt dans la journée, la presse espagnole et le Barça se montraient pessimistes au regard de la mine déconfite du joueur.

La suite après cette publicité

Et malheureusement pour Lamine Yamal, la mauvaise nouvelle s’est confirmée. Le joueur sera tenu éloigné des terrains pendant un bon moment. «Lamine Yamal a souffert d’un traumatisme à la cheville droite durant le match contre Leganés hier soir. Les examens réalisés lundi matin montrent une blessure de premier degré au ligament tibio-fibulaire. La durée de son absence est estimée à 3-4 semaines», indique le communiqué publié par le club catalan.

Une cheville que Lamine Yamal n’arrive pas à soigner

Sur le papier, Lamine Yamal pourrait rater jusqu’à quatre matches avec le Barça : le choc de Liga contre l’Atlético de Madrid (samedi 21 décembre), le 16e de finale de Coupe du Roi contre Barbastro et possiblement la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic, mais aussi la finale si le Barça se qualifie. Une bien mauvaise nouvelle donc pour Hansi Flick, surtout pour le choc face à un Atlético revenu à égalité de points au classement de Liga.

La suite après cette publicité

Enfin, cette longue indisponibilité va sans doute relancer le débat de l’état de santé du joueur. À seulement 17 ans, Lamine Yamal enchaîne les saisons pleines et l’accumulation de matches à son âge semble avoir eu une nouvelle fois raison de sa cheville. En effet, il convient de rappeler que le champion d’Europe avait déjà dû s’arrêter pendant trois semaines le mois dernier, touché à la malléole. Depuis, Lamine Yamal n’arrive pas à faire partir les douleurs et certains redoutent un scénario similaire à celui qui a mis Frenkie de Jong hors jeu pendant un certain temps.