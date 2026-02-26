Le frère de Nicolás Otamendi aurait diffusé une image raciste sur Vinicius Jr

Nicolás Otamendi et Vinicius Junior ne partiront pas en vacances ensemble. Encore moins après les deux matchs de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, et la dernière publication qu’aurait diffusé le frère du défenseur argentin, depuis supprimée d’après les médias portugais.

Il aurait posté une photo du Brésilien sous les traits d’un singe en story sur son compte Instagram. Une nouvelle provocation ouvertement raciste après les événements de la semaine dernière où Gianluca Prestianni a tenu des propos discriminants envers le joueur du Real Madrid, lui valant une suspension pour le match retour.