Menu Rechercher
Ligue des Champions

Le frère de Nicolás Otamendi aurait diffusé une image raciste sur Vinicius Jr

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé @Maxppp
Real Madrid 2-1 Benfica

Nicolás Otamendi et Vinicius Junior ne partiront pas en vacances ensemble. Encore moins après les deux matchs de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, et la dernière publication qu’aurait diffusé le frère du défenseur argentin, depuis supprimée d’après les médias portugais.

La suite après cette publicité
Planeta do Futebol 🌎
⚠️ O irmão do zagueiro argentino Otamendi, do Benfica, postou essa imagem nas suas redes sociais antes do jogo de ontem entre Real Madrid e Benfica.

📸 Reprodução
Voir sur X

Il aurait posté une photo du Brésilien sous les traits d’un singe en story sur son compte Instagram. Une nouvelle provocation ouvertement raciste après les événements de la semaine dernière où Gianluca Prestianni a tenu des propos discriminants envers le joueur du Real Madrid, lui valant une suspension pour le match retour.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Benfica
Vinícius Júnior
Nicolás Otamendi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo SL Benfica
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier