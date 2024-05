CdF : Karim Benzema envoie un message fort à l’OL avant la finale !

Ce soir, la saison 2023/2024 rend son verdict en France. L’Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de France, au stade Pierre-Mauroy à Lille. Avant cette rencontre, un ancien Gone a lancé un message d’encouragement à son club formateur : Karim Benzema.

«C’est le jour J, on y est, c’est aujourd’hui, ce n’est pas demain. Beaucoup de force, de l’ambition, du courage, et s’il vous plait, éteignez-les. On est ensemble la famille, faut y aller», a commenté l’ancien du Real Madrid.