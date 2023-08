Liverpool : Jürgen Klopp ne se remet pas de la remontada

Dimanche, face à Newcastle, Liverpool est passé par toutes les émotions avant de s’imposer miraculeusement dans les derniers instants du match (1-2). Réduits à 10 après l’exclusion de Virgil Van Dijk dès la 28e minute de jeu, les Reds ont montré beaucoup de courage jusqu’à ce que Darwin Nuñez mette la cape du héros en inscrivant un doublé pour faire gagner les siens (81e, 90e). Face à un concurrent direct en Premier League, qui plus est dans un St James’ Park bouillant, la victoire de Liverpool pourrait bien être déterminante à l’avenir. Après la rencontre, Jürgen Klopp, lessivé, a déclaré au micro de Sky Sports qu’il n’avait jamais connu un tel dénouement.

La suite après cette publicité

«Plus de 1000 matchs à mon actif… je n’ai jamais connu une rencontre comme celle-ci. C’est la vérité. À 10, dans une telle atmosphère, face à une telle équipe, je suis quasiment sûr de ne jamais avoir vécu un tel moment. Parce que ces moments sont rares, mais je pense que les garçons méritaient de gagner ce soir, parce qu’à 10, on a mieux joué et on a donné du fil à retordre à Newcastle», raconte l’entraîneur allemand, visiblement encore bouleversé par le succès de son équipe, valeureuse. Une victoire qui permet à Liverpool de prendre la quatrième place du classement, avant de recevoir Aston Villa le week-end prochain.