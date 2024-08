West Ham - Manchester City : les compositions officielles

Pour la 3ème journée de Premier League, Manchester City se déplace au London Stadium pour affronter West Ham ce samedi à 18h30 (suivez la rencontre en direct sur FM). Bon début de saison pour les joueurs de Guardiola qui ont su s’imposer à Chelsea lors de la 1ère journée avant de montrer leur supériorité face à Ipswich Town en l’emportant 4-1 avec un triplé d’Haaland. Le 9 sur 9 avant la trêve internationale est en ligne de mire pour les Cityzens qui visent un cinquième titre de champion consécutif. Les Hammers ont redressé la barre après la défaite à domicile contre Aston Villa, ils se sont imposés ensuite face à Crystal Palace avant de battre Bournemouth en coupe. Lopetegui a avec un effectif bâtit pour aller chercher une qualification européenne à la fin de saison.

Pour les compositions, Guardiola aligne son habituel 4-3-3 qui deviendra un 3-2-4-1 avec Rico Lewis qui intégrera le milieu sur la phases avec ballon. Akanji, Dias et Gvardiol complètent la défense. Kovačić enchaine au milieu de terrain avec De Bruyne et Bernardo. Grealish est titulaire sur l’aile gauche. Lopetegui lui aussi démarre avec un 4-3-3 avec Wan-Bissaka titulaire et Emerson de l’autre côté en défense. Paquetá au milieu soutenu par Rodriguez et Alvarez. Kudus, Bowen et Antonio pour former le trio offensif.

Les compositions d’équipes :

West Ham : Areola - Wan-Bissaka, Killman, Mavropanos, Emerson - Alvarez, Rodriguez - Kudus, Paquetá, Bowen (cap.) - Antonio.

Manchester City : Ederson - Lewis - Akanji, Dias, Gvardiol - Bernardo, Kovačić, De Bruyne (cap.) - Doku, Haaland, Grealish.