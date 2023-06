Nice : plusieurs entraîneurs de Ligue 1 ciblés pour remplacer Didier Digard

Arrivé en janvier dernier alors que l’OGC Nice réalisait jusque-là une saison très décevante, Didier Digard a réussi à prendre en main le groupe avec brio avant de connaître une période de moins bien. La formation du sud de la France a d’ailleurs terminé à la 9ème place de Ligue 1 et le départ de l’entraîneur de 36 ans de son poste d’entraîneur de l’équipe première niçoise se précise fortement, comme l’a révélé le quotidien Nice Matin ce dimanche. Si la direction réfléchit à lui confier un autre poste dans l’encadrement au sein du club, les dirigeants niçois doivent également trouver un successeur au tacticien français et plusieurs noms sont déjà sur la liste des potentiels remplaçants. Si le nom de Graham Potter revient avec insistance pour remplacer Didier Digard du côté de Nice, sachant que l’entraîneur anglais est libre depuis le début de mois d’avril et son départ de Chelsea, la direction incarnée par Ineos sonderait également des entraîneurs de Ligue 1.

L’objectif serait en effet de ne pas multiplier les investissements avec le possible achat de Manchester United qui pourrait intervenir dans les prochains mois. Et selon L’Equipe, les noms de Franck Haise (Lens) et Régis Le Bris (Lorient) sont notamment cités pour remplacer Didier Digard à l’instar de David Bettoni, même si cette dernière piste semble s’être rafraichie depuis la rencontre avec Floren Ghisolfi l’hiver dernier. Si l’entraîneur de l’équipe bretonne semble avoir une longueur d’avance sur ses concurrents, le nom de Davide Ancelotti serait également dans les petits papiers de la direction niçoise, selon une source madrilène. Pour cela, le fils de Carlo Ancelotti devra se libérer de son contrat en Espagne. Affaire à suivre donc…

