OM : Jorge Sampaoli ne comptait pas sur Valentin Rongier en début de saison

Invité sur le plateau de BFM Marseille, le milieu de terrain Valentin Rongier a dévoilé une discussion avec son entraîneur Jorge Sampaoli lors de la présaison. Le technicien argentin lui avait avoué qu'il ne comptait pas sur lui pour cette saison : «j'ai demandé au coach si mes efforts pouvaient payer ou si ça ne servait à rien et s'il valait mieux que je parte. Ce qui m'a le plus marqué, je vais être honnête, c'était pendant la préparation. Le coach a parlé des milieux de terrain et il a cité tout le monde, sauf moi.»

L'ancien Nantais avait compris la situation : «c'était un message pour moi, en tout cas je l'ai interprété comme ça. Peut-être que c'était autre chose et que je me suis fait des films, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit: Attends, il ne compte pas sur moi, il va voir.» Et Sampaoli l'a bien compris : Rongier a su faire sa place dans l'effectif en étant titularisé à 13 reprises sur ses 15 rencontres disputés toutes compétitions confondues, délivrant une passe décisive en championnat.